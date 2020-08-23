الجزيرة.. 33% خسائر مصنع غزل الحصاحيصا بسبب تذبذب الكهرباء

الخليج 365:

أكد والي وﻻية الجزيرة د.عبد الله ادريس الكنين ، حرصه على معالجة قضايا الصناعة لدعم اقتصاد الولاية وإيجاد فرص عمل للشباب والشابات.

والتقى الوالي بودمدني أمس ، بوفد لشركة سور العالمية بقيادة مساعد المدير العام د. عاصم عثمان .

و استعرض رئيس الوفد مشاكل مصنع سور للغزل والنسيج بالحصاحيصا بسبب تذبذب الإمداد الكهربائي الذي أدى لخسائر تجاوزت 33‰ ،من إنتاج المصنع.

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