مناع: عطاء استيراد المشتقات البترولية يوفر اكثر من 100 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة صلاح مناع، أن عطاء استيراد المشتقات البترولية يوفر اكثر من 100 مليون دولار فرق أسعار للعام الواحد غير الأرضيات الخاصة بالبواخر نتيجة تاخير الدفع التي تكلف السودان أكثر من 40 مليون دولار ما جملته 140 مليون دولار كانت تذهب إلى جيوب واجهات المؤتمر الوطني المحلول. وأضاف مناع في تغريدة على تويتر: (حقول البترول المنتجة تحتاج إلى ٢٩٥ مليون دولار للصيانة لزيادة الإنتاج إلى ٩٠ ٪ من الاستهلاك الكلي ونحن نستورد ماقيمته ٢ مليار دولار في العام يحب ان تكون الخطوة الأولى المالية والطاقة تجهيز وإعلان عطاء عالمي من اجل صيانة الآبار ورفع الإنتاج).

وقال مناع إن طرح اللجنة الاقتصادية عبر المحفظة الخاصة بالسلع الاستراتيجية لعطاء عالمي لتوريد مشتقات بترولية لمدة ٧ اشهر ما قيمته مليار دولار الأول منذ عشرات السنين بشفافية كاملة خطوة اشاد بها الجميع وهي خطوة في الاتجاه الصحيح.

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