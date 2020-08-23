انخفاض في منسوب نهر النيل والعطبراوى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.18سم بانخفاض 5 سم عن الأمس وارتفاع 73 سم عن العام الماضى فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 15.58سم بانخفاض 21 سم وارتفاع 1.10 سم عن العام الماضى .

الفاصل المدارى يمر شمال ولاية البحر الاحمر وشمال مدينة عطبرة وجنوب مدينة كريمة شمال الولايات الغربية ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه خلال اليوم وان يتقدم قليلا يوم غد .

وتناشد غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بالولاية جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي و المناطق التى تأثرت فى الاعوام السابقه من الفيضانات باخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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ومن المقرر أن يلتقي بومبيو الاثنين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حيث يبحثان ملفي إتمام عملية اتفاق السلام بين إسرائيل والامارات، وملف تمديد قرار حظر الأسلحة عن إيران الذي طلبت واشنطن تفعيل آلية “سناب باك” يوم الخميس لفرض العقوبات الدولية عليها، بحسب صحيفة الشرق الاوسط .

من جهتها نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ثلاثة دبلوماسيين رفضوا الكشف عن هوياتهم، قولهم إن وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير مستشاري الرئيس ترمب وصهره جاريد كوشنر يخططان للقيام بزيارات منفصلة متعددة إلى بعض دول المنطقة في الأيام المقبلة لدفع التقارب العربي الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة ان بومبيو سيغادر مساء الأحد في زيارات إلى إسرائيل والبحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والسودان. مشيرين إلى أن خط سير الرحلة لم يحدد تماماً بعد.