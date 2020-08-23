دقلو يعلن تأسيس منظمة لرعاية المشردين السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن إنشاء منظمة لرعاية المشردين بالسودان وجنوب السودان بكامل منشآتها من مقر وغيره، وتوفير التمويل اللازم لها، وستكون هذه المنظمة وفق النماذج العالمية من حيث التعليم والتأهيل والرعاية.

وطبقاً لـ(باج نيوز) فقد استقبل حميدتي في مقر إقامته بفندق بيراميد في جوبا عاصمة جنوب السودان “أمس، الفنان لارسون انقوق والمغني تونق مريو.

وقدم حميدتي الدعوة للفنان لارسون وتونق مريو ليكونا ضمن مشرفي المنظمة بدولة جنوب السودان، وأشار إلى ابتعاث مختصين فوراً للبدء في تأسيس وتسجيل المنظمة بجنوب السودان لإيواء كافة الأطفال المشردين الذين يمثلون شريحة واسعة من ضحايا الحروب والنزاعات والفقر.

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