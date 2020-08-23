مسؤول حكومي: لم يصلنا اخطار رسمي بزيارة بومبيو الى السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مسؤول حكومي في السودان، انه لم يصلهم حتى الان اخطار رسمي بزيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى العاصمة الخرطوم .

وأضاف المسؤول الحكومي ان العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الامريكية تمضي بوتيرة جيدة ولا يستبعد الزيارة الامريكية الى الخرطوم .

وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير مايك بومبيو، سيزور إسرائيل يوم الاثنين قبل أن يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين، حسب وكالة “رويترز”.

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في حين أشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن زيارة بومبيو ستمتد لدول أخرى بينها السودان وسلطنة عمان والبحرين.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو الاثنين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حيث يبحثان ملفي إتمام عملية اتفاق السلام بين إسرائيل والامارات، وملف تمديد قرار حظر الأسلحة عن إيران الذي طلبت واشنطن تفعيل آلية “سناب باك” يوم الخميس لفرض العقوبات الدولية عليها، بحسب صحيفة الشرق الاوسط .

من جهتها نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن ثلاثة دبلوماسيين رفضوا الكشف عن هوياتهم، قولهم إن وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير مستشاري الرئيس ترمب وصهره جاريد كوشنر يخططان للقيام بزيارات منفصلة متعددة إلى بعض دول المنطقة في الأيام المقبلة لدفع التقارب العربي الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة ان بومبيو سيغادر مساء الأحد في زيارات إلى إسرائيل والبحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والسودان. مشيرين إلى أن خط سير الرحلة لم يحدد تماماً بعد.