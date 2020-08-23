لجنة نبيل أديب تستدعي عثمان ميرغني للتحقيق بفض الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: استدعت لجنة التحقيق في فض الاعتصام رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني للمثول أمام اللجنة الأسبوع المقبل. تباشر اللجنة النيابية التي يرأسها الأستاذ نبيل أديب التحقيق في واقعة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش صبيحة ٣ يونيو ٢٠١٩ والتي أدت لخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. جريدة التيار

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