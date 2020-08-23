لجنة مراجعة أوضاع جامعة أفريقيا تقترب من انهاء عملها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير جامعة إفريقيا العالمية البروفيسور يوسف مختار الأمين ، إن وزارة التعليم العالي ، كونت لجنة لتوفيق أوضاع الجامعة ،برئاسة مدير الجامعة، وعضوية عدد من الاكاديميين . واوضح أن مهام اللجنة تتمثل في مراجعة قوانين الجامعة والنظام الأساسي واتفاقية المقر مع حكومة السودان، مؤكداً أن اللجنة تعكف علي صياغة تقريرها النهائي ورفعه لوزارة التعليم العالي . السوداني

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