حميدتي يلتقي مبعوث قطري في جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت عاصمة جنوب السودان، جوبا، السبت، لقاء بين نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والمبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة وتسوية المنازعات، مطلق القحطاني.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني بأن اللقاء بحث سير المفاوضات بين الخرطوم والحركات المسلحة، وتطرق بهذا الصدد إلى اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور.

وأضاف البيان أن المباحثات عقدت بمشاركة “توت قلواك”، مستشار رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية، والذي يترأس أيضا فريق الوساطة لمفاوضات السلام السودانية.

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وفي تموز/يوليو 2014، رعت قطر اتفاق سلام وقعته الحكومة وحركة متمردة في دارفور، فيما رفضته حركات أخرى، ما جعل القضية متفاعلة، وطرحت كمتطلب أساسي في المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، العام الماضي.

ووسط مخاوف من التعثر، بدأت الخميس مفاوضات في جوبا، التي تقود الوساطة، بين وفد الحكومة السودانية، برئاسة “حميدتي”، وحركات مسلحة.

ومساء السبت أيضا، قال رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك، في كلمة متلفزة: “اقتربنا من التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية، وأصبح في المتناول الآن”، مؤكدا أن “هذا الاتفاق يعد الصفحة الأولى، للشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، ومن ثم بداية التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور”.