الجبهة الثورية تطالب بحل المجلس المركزي لـ الحرية والتّغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كَشَفَ مصدرٌ عن مُطالبة الجبهة الثورية بحل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وعزت السبب لاختطاف وسيطرة أطراف محددة بالحرية والتغيير على قرارات المجلس.
وأكّد المصدر بحسب (تاسيتي نيوز) أمس، أنّه تمّ الاتفاق خلال اجتماع قِوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية بجوبا على عدم دعوة أو تحضير المجلس المركزي لقوى التغيير للمؤتمر التأسيسي التداولي لإصلاح وتطوير تحالُف الحرية المُزمع انعقاده خلال الفترة المقبلة، وقال المصدر إنّ الجبهة الثورية مُوافقة على المُشاركة في المُؤتمر بشرط عَدم إقصاء أيِّ جهاتٍ أو أحزابٍ أو مُكوِّن من مُكوِّنات تحالف الحرية والتغيير.
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