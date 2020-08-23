شاهد بالفيديو: سقوط طائرة انتونوف بجنوب السودان….

الخليج 365:

أفادت وسائل إعلام محلية، بتحطم طائرة، صباح يوم السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان ولفتت وسائل الإعلام إلى أن المعلومات المتوفرة وفاة أربعة أشخاص وجرح أخرين إثر تحطم طائرة الشحن جوي “إنتنوف” بحي ريفرندوم في العاصمة جوبا بدولة جنوب السودان صباح يوم السبت. المادة السابقة حميدتي والكباشي يشاركان في الاحتفال بتأسيس حركة تحرير السودان بقيادة مناوي المقالة القادمة الجبهة الثورية تطالب بحل المجلس المركزي لـ الحرية والتّغيير

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