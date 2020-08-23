التكالب على السلطة.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* حالة الكاردينال حالة نادرة

والشخص عند ما يكون مريض نفسيا ليس عيبا أن يعرض نفسه للأطباء لتشخيص حالته وإيجاد الدواء الازم له للشفاء من هذا المرض

* والرئيس الذي لا يفرق بين دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوربا مفروض يكون في مستشفي التجاني الماحي

* لما يجي ويقول ليكم حتي ريال مدريد وبرشلونة ممكن يطيروا من دوري ابطال افريقيا ما تستغربوا

* دي معرفتوا وامكانياتوا الفكرية

* وليس مستغربا أن يطلق بنزينا علي ( بنزيما )

* والرئيس الجد جد والمالي هدموا لما يقول انحنا القوة المالية الضاربة حا نجيب ساماتا والأخطر من ساماتا لازم يكون عند كلمتوا

* ولكن لما كل ستة شهور تجيب لينا لاعبين مواسير ومعطوبين وعاطلين عن اللعب وما عندهم اندية فهذا يعني ما عندك علاقة ولا فهم بكورة القدم والأمر وما فيه شغل بتاع سمسرة وتراكيب والرئيس قاعد في السهلة وما عندو قرار

* وكل شهرين لما تتعاقد مع مدرب وبعد أول هزيمة تستغني عنه بحجة ( كيسوا ) فاضي دا يؤكد أن الرئيس هو خاوي الفكر

* وبسبب اللامبالاة والعشوائية وعدم الدراية تراكمت المطالبات واستحقاقات الاعبين الأجانب والمدربين في الفيفا وأصبح الهلال مهددا بالحرمان من التسجيلات

* ولما قناة النادي تسخر كل إمكانياتها وبرامجها لتمجيد الرئيس والتغني باسمه وتتنافس القونات وانصاف الفنانين لكسب رضاه وتصاحبه الكاميرا في حله وترحاله فهذا يعني أن الرجل وصل إلي حالة نفسية تحتاج إلي علاج

* الكاردينال أو رئيس في الهلال تلاحقه الجماهير والرواد بالقضايا في المحاكم لإثبات عدم اهليته برئاسة النادي بعد أن أدين من قبل بجريمة تمس الشرف والامانة

* وبقانون الانتخابات الجديد الذي صدر من الفيفا أصبح امر ترشحه للرئاسة عبر الانتخابات من سابع المستحيلات

* الزيو ما في اصبح غير مرغوب فيه في الديار الزرقاء بعد أن أعلن عدم عودته ولو لثانية واحده وعند ما تقدم أكثر من خمسة أشخاص من غيرة أبناء الهلال جاء مهرولا ومستنجدا بالخلفية مختار واحمد حسب الرسول

، كردنة أول رئيس في تاريخ الهلال تطالب التنظيمات والروابط ورواد النادي بعدم تعيينه خوفا من استمرار الفشل وتدهور فريق الكرة

* خمسة روساء يهزوا ويرزوا جاهزين للقيادة دا الهلال الما لعب

* البربر وكوارتي والحندقاوي وازهري الكنج وهشام السوباط قوة مالية جد جد واليوم اللي يركبوا الرئاسة حا تشوف في الهلال الاخطر من ساماتا

* أشرف أول رئيس يتكالب علي السلطة بهذه الطريقة ويرسل الاجاويد والطبالين للدكتور شداد لاقناعه لانه يدرك بأن فترة التلاتة أشهر الانتقالية ستكون اخر فرصة له في نادي الهلال

* الرئاسة فن وإدارة وكاريزما وقوة شخصية وليست تمجيد للذات وشوفونية وفشخرة في الفاضي

* كون رجال في قامة عمنا الجريفاوي وابو تلة والفكي بريمة ليسوا من المؤيدين والمناصرين لك فعليك أن تراجع حساباتك ومواقفك لانهم ديل هم أهل الوجعة وعاصروا أعظم الرؤساء الذين مروا علي الهلال

* يفرق كتير لما تكون مسنود ومدعوم من أهل الوجعة والحارة وشباب الالتراس قلب الهلال النابض وبين أن يدعمك ويساندك الطاهر احمدون ومن علي شاكلته من الطبالين في الهيئة الإستشارية

* الهلال ما فريق كورة ومباني ومقصورة

* الهلال صداقة ومحبة وعلاقات اجتماعية وترابط اسري

* من العيب أن نزج بالاسر والحريم في صراعات الإداريين

* هل يرضي. الكاردينال لنفسه ولأسرته أن يزج بهما في مشاكل وصراعات الهلال

ما لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لغيرك

* بعد ما اوصلت جماهير الهلال صوتها وكلماته للدكتور شداد عليه أن يعيد قراءة المشهد الهلالي من جديد

لانه بصراحة الكاردينال ليس رجل المرحلة في الهلال