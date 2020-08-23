حالة إنهيار (٢).. بقلم ابو عاقلة اماسا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لا يساورني الشك مطلقاً في أن الوسط الرياضي يمر بمرحلة إنهيار قيمي لم يسبق له مثيل، مع إتساع مساحات (الفراغ)، وتبعاً لذلك بدأت المؤسسات تفقد عدداً من الكوادر التي انزوت تماماً واختفت عن الأنظار، في تعبير منها واحتجاج على رداءة الطقس الرياضي العام، ورفضاً للإستمرار في بيئة المشاحنات والإحتكاكات وابتداع الألفاظ التي تؤكد كل يوم أننا وصلنا منزلق الإنهيار الخطير..!

* ذكرت نماذجاً من الأسماء التي أعلنت زهدها عن العمل الرياضي واختفت، رغم أنها كانت تبشر بعطاء مميز يسهم في رفعة هذه الكيانات، خسر الهلال خيرة شبابه الذين رفضوا الإستمرار في أجواء الصراعات وتفشي ظاهرة العنف اللفظي وأصوات البراميل، وعلى مستوى الإتحادات خسر الرياضيون ذلك النسق القديم، والأعراف التي ابتدعها الأولون لتساعد الناس على عبور نقاط الخلاف الصغيرة وصولاً للقضايا الكبيرة، ومن أجل أن يتعلم الناس لغة (الإنجازات) في الرياضة بدلاً عن لغة (الصراعات) المسيطرة على مفاصل العمل والملغمة للأجواء العامة.. ولكن الأطماع الجديدة وإندفاع بعض الوافدين الجدد مع أجندتهم المتداخلة أضاعت معالم الطريق وأصبحنا نتخبط، نستولد أزماتنا من العدم ونضيع فيها أثمن الأوقات التي يوظفها العالم حولنا لخدمة التطوير.

* تخيلوا فقط ما يحدث في المريخ كنموذج بائس، معارك طاحنة جداً تدور في منتديات الأنصار تتطور إلى عنف لفظي يصل إلى القيادات في هواتفهم المحمولة، وقراءات مرتبكة جداً لتفاصيل الأحداث، وتداخل مخل ومربك للأجندة، وقدرة فائقة عن البعض في إختلاق الأزمات والتكلس فيها.. وإذا أخذنا قضية مجلس الإدارة والنظام الأساسي نجد أن المريخاب أهدروا الوقت الثمن في إثارة مشكلات شوهت شكل مجتمع النادي وأساءت له، وخاضوا معارك طاحنة وصلت مرحلة تكسير العظام ومع ذلك لا جديد.. وإذا سألت أياً منهم عن جاهزيته للجمعية العمومية.. أو جاهزية مجتمع المريخ عموماً لتقديم نموذج لجمعية عمومية تعبر عن أشواق الأنصار.. سنجد الجانب الإيجابي من الموضوع صفر مخجل.. وأن الواقع يؤكد أن النادي يمر بنكسة حقيقية يعمل كل طرف من أطراف الصراع على جعل الآخر سبباً فيها، والكل يجتهد في إفشال المسؤولين..

حواشي

* ما زلت أدعو المريخاب للنظر إلى فترة ما بعد مجلس سوداكال.. وإلتزام الواقعية في التعامل مع القضايا.. حتى لا نكتشف صبيحة إنتهاء أجل المجلس أن الناس ركزوا فقط على ذهاب المجلس ولم يفكروا في شيء غير ذلك.

* لو إفترضنا أن إحدى المجموعات في مجلس انتصرت لرأيها بأي شكل من الأشكال وقررت إعادة مدثر خيري.. هل سيعود الرجل إلى منصبه؟

* الصراعات طريق لا يفضي للتطور، وطالما أننا استغرقنا فيها فعلينا أن ننسى طموحاتنا القارية والإنتصارات وأي حديث عن فريق متميز… هذه الأجواء تليق تماماً بالهزائم المدوية..

* أدق تفاصيل الخلافات في مجلس المريخ منتشرة في القروبات والمجالس، بعضهم يعتبر ذلك نوعاً من الشفافية، ولكنني ومن نفسي أسميها (الفضائحية).. !

* أقرب الناس لسوداكال لايستطيع قراءة الكيفية التي يفكر فيها، ولا ييتطيع توقع ما سيبدر منه غداً.. غموض لم أر مثله من قبل.. وضبابية حد التوهان والضلال..!

* دعونا مما يحدث في المريخ والوسط الرياضي هذه الأيام.. فهي حقبة للنسيان.. في كل تفاصيلها… ولنتحدث عماذا سيكون في المستقبل…. كيف نلطف الأجواء ونفتح أذرعنا كمجتمع لكي يتقدم المتطوعون بدون أدنى خوف من المجازر والتصفيات الجارية في الإعلام وساحات الصراع.. كيف نعيد للعمل الرياضي متعته وعنفوانه؟

* كيف نتعامل مع الحقائق بدلاً عن الشائعات؟

* الوسط الرياضي يمر بحالة إنهيار مخيف.. هذه حقيقة يجب أن تناقش بجدية وواقعية..!!