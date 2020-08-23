والي الجزيرة يدعو الجميع للإتفاف حول هموم وقضايا الوطن من أجل...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة وقوفه علي مسافة واحدة من كل مكونات الولاية ،وراعي ومسؤول عن الجميع،

ودعا الوالي الجميع للإتفاف حول هموم وقضايا الوطن والتوحد من أجل تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة التي أعادت السلطة للجماهير

وكشف الوالى لدي مخاطبته صباح اليوم بقصر الضيافة بودمدني تجمع الشباب السوداني الثوري الحر تنسيقية حماة الثورة برئاسة الأستاذ عصام أحمد أبو رز، عن الترتيبات الجارية لخلق نظام إداري جديد يستوعب متطلبات التغيير ويلبي تطلعات المواطنين .

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من جانبه ناشد رئيس تجمع الشباب السوداني الحر تنسيقية حماة الثورة بإدماج التجمع في كل لجان الولاية وتمثيلهم في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال وتوفير مقر ووسائل حركة معلنا إستعداد التجمع للعمل يدا واحدة مع حكومة الولاية وقطع بأن نجاح الوالي المدني نجاح للثورة .

فيما دعا الدكتور شعبان إبراهيم شعبان عضو التجمع الشباب لمعالجة التردي البيئي وازالة الأنقاض وأشار لسعيهم لخلق تنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالولاية ومكونات الثورة .

وطالب الأستاذ هشام محمد الجاك عضو التجمع بسن القوانين الرادعة للمتلاعبين بقوت الشعب وتفعيل الأجهزة التنفيذية بالولاية لمعالجة التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد.