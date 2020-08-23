شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو مؤسس نادي النيابة ورئيس لجنة المفقودين ، أحمد سليمان إنهم تصدوا مع النائب العام تاج السر الحبر، لمحاولات فئة من النادي بدأت في تغليب مصالحها الشخصية الذاتية على مصالح الدولة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، منوها الى تدخل هذه الفئة في شؤون ادارة المؤسسة واعمالها كمحاولات تصفية الحسابات الشخصية.

وأوضح سليمان أن بيانات النادي تفتقر للمهنية والموضوعية والمصداقية والشفافية، لافتا الى اختراق بقايا النظام السابق للنادي خوفاً من التفكيك وازالة التمكين ، بالاضافة لوجود فئة اخرى تحاول التسلق باسم ثورة ديسمبر ،نافيا قول بعض منسوبي النادي بأن نص مشروع تعديل قانون النيابة العامة كان يكرس السلطة للنائب العام. السوداني

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كانت هذه تفاصيل خبر عضو بنادي النيابة: وجود فئة داخل النادي تحاول التسلق باسم ثورة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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