بالصور..حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية الخرطوم بحري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال شهود عيان إن حريقا هائلا شب بمصنع البيبسي بالمنطقة الصناعية الخرطوم بحري فيما لم ترد اي تفاصيل عن وقوع ضحايا حتى اللحظة .



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