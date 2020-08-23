غرق (10) سودانيين من بين (200) مهاجر في الأبيض المتوسط

لقى عشرات المهاجرين الأفارقة حتفهم غرقاً على قارب مطاطي بالبحر الأبيض المتوسط من بينهم (10) سودانيين وكان القارب يحمل نحو (200) مهاجر.
وقد أشار بيان في صفحة اللاجئين السودانيين وفقاً لمصادر، إلى أن المهاجرين تحركوا من مدينة مصراتة الساحلية الليبية (الخميس) في قارب مطاطي يحمل حوالي (200) مهاجراً وأن سفينة إنقاذ قابلتهم في عرض البحر وخلال عمليات الإنقاذ انقلب قاربهم وأدى لغرق العشرات منهم بحسب صحيفة السوداني الدولية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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