لجنه فض الاعتصام تستدعي عثمان ميرغني

قال الكاتب الصحفى ورئيس تحرير صحيفة “التيار” عثمان ميرغني، إن لجنة فض الاعتصام استدعته للمثول أمامها.

وكتب ميرغني في حسابه على “فيسبوك بحسب صحيفة السوداني ” الأحد” وصلني استدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق في فض الاعتصام”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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