تجمع المهنيين يُطالب بتحويل ملف السلام إلى “حمدوك”

طلب عضو مجلس تجمع المهنيين السودانيين الفاتح حسين، من مجلس الوزراء الإمساك بملف السلام، وأكد أنه لا خيار للحكومة برئاسة د. عبد الله حمدوك غير التفاوض من أجل الوصول إلى سلام ينهي الاحتراب والتمييز ويعترف بالتنوع الديني والعرقي والثقافي.

وقال الفاتح لمصادر أمس، إن العمل على إيقاف الحروب والنزاعات المسلحة وبناء السلام من أهم اختصاصات مجلس الوزراء وفقاً لما جاء في المادة (16) فقرة (2) من الوثيقة الدستورية.

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وأضاف الفاتح بحسب صحيفة الصيحة، “على أجهزة الحكم الانتقالي الأخرى كافة، بما فيها مجلس السيادة بشقيه المدني والعسكري رعاية هذا الملف من خلال تسهيل الوصول للسلام العادل”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)