عضو بنادي النيابة: تصدينا مع الحبر لاختراق أعضاء النظام السابق

قال عضو مؤسس نادي النيابة ورئيس لجنة المفقودين ، أحمد سليمان، إنهم تصدوا مع النائب العام تاج السر الحبر، لمحاولات فئة من النادي بدأت في تغليب مصالحها الشخصية الذاتية على مصالح الدولة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، منوهاً إلى تدخل هذه الفئة في شؤون إدارة المؤسسة وأعمالها كمحاولات تصفية الحسابات الشخصية.
وأوضح سليمان أن بيانات النادي تفتقر للمهنية والموضوعية والمصداقية والشفافية، لافتاً إلى اختراق بقايا النظام السابق للنادي خوفاً من التفكيك وإزالة التمكين ، بالإضافة لوجود فئة أخرى تحاول التسلق باسم ثورة ديسمبر ،نافياً بحسب صحيفة السوداني، قول بعض منسوبي النادي بأن نص مشروع تعديل قانون النيابة العامة كان يكرس السلطة للنائب العام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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