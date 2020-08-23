فتاة تطلب الزواج من جاليلو في (بث مباشر)

تقدمت فتاة بطلب للزواج من الفنان الشاب محمد عبد الجليل وذلك أثناء إطلالته الأخيرة عبر بث مباشر بصفحة ليالي البروف، مما أدخل الفنان الشاب في حرج بالغ قبل أن يكتفي بالابتسامة. وبحسب صحيفة السوداني أن لايف جاليلو حظى بمشاهدات واسعة وتفاعل منقطع النظير. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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