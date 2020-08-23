عريس يصاب بـ (صدمة) بعد سماعه لعداد فنان شاب من الصف الثالث

أصيب عريس بصدمة كبيرة بعد أن باغته فنان شاب من الصف الثالث برقم مهول نظير غنائه في حفل زواجه، حيث طلب منه مبلغ 200 ألف جنيه مما أدخل العريس في ورطة حقيقية مع أهل العروس والذين ينتظرون منه إكمال الاتفاق مع الفنان المذكور.
وتساءل العريس بحيرة، بحسب صحيفة السوداني “إذا كان عداد هذا الفنان المتوسط الشهرة مثل هذا المبلغ فكم سيكون عداد فناني الصف الأول؟
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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