الجزيرة تبدأ صرف الدعم المباشر لخمس الاف أسرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرعت ولاية الجزيرة في الترتيبات البدء في توزيع الدعم المباشر لخمس الاف اسرة ابتداء من يوم غد الاثنين

و ترأس الأستاذ قمر الدولة محمد إبراهيم مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية بولاية الجزيرة بمكتبه صباح اليوم إجتماعا ضم وفد من شركة بودابوست برئاسة الأستاذ عثمان نورين مدير القطاع الأوسط بالشركة ومدراء الرعاية بالمحليات تم خلاله بحث الترتيبات التي تم وضعها لصرف الدفعيات من مايو إلى اكتوبر من العام 2018م من الدعم المباشر لخمس ألاف اسرة من الشرائح الضعيفة بجميع محليات الولاية غد الإثنين،كما إستعرض الإجتماع العقبات التي تعترض عملية الصرف من حيث توفير السيولة وقلة منافذ الصرف وصعوبة الوصول لمنافذ الصرف والسبل الكفيلة لتذليلها .

Advertisements

وأكد مدراء الرعاية الإجتماعية بالمحليات ضرورة وجود صرافين مقيمين بالمراكز لتسهيل العمل للمستفيدين من الخدمة.

من جانبه أكد مدير القطاع الأوسط للشركة، تأمين السيولة بينك السودان ووضع جدول للصرف يتناسب مع فصل الخريف والتعامل بروح التعاون والتنسيق بين الوزارة والشركة ولجان المقاومة بلمحليات لتنفيذ العمل .

فيما وجه مدير عام الوزارة الرعاية بضرورة توفير البيئة الصحية للعمل بالمحليات والسعي الجاد لتنفيذ عملية الصرف بصورة سلسة وسليمة تسهم في تقديم المساعدة للشرائح الضعيفة بالولاية .