الاهلي بوعريريج يقدم عرضاً ضخماً لاطهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن وكيل لاعبين معروف قدم عرضا ضخما للاعب المنتخب الوطني الأول والهلال اطهر الطاهر للانتقال الى اللعب في الدوري الجزائري عبر نادي الاهلي بوعريريج وكشفت متابعات الصحيفة الدقيقة أن العرض اامقدم للاعب يعد الاكير للاعب سوداني ينشط في الدوري المحلي ويجدر ذكره ان اطهر الطاهر لديه ثلاثة عروض اجنبية.

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