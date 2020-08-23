سوداكال يتسبب في تأجيل إجتماع مصيري لمجلس المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تفيد متابعات (الصيحة) أن الاجتماع الذي كان مقرراً لمجلس إدارة نادي المريخ ظهر أمس السبت بالمكتب التنفيذي للنادي تأجل ليوم الثلاثاء المقبل، وذلك بطلب من رئيس النادي آدم سوداكال الذي اعتذر عن الحضور أمس بسبب مشغوليات ومتابعة بعض الملفات، وطلب تأجيل الاجتماع للثلاثاء، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه .. وبحسب متابعات (الصيحة) فإن الاجتماع سيناقش القرار الذي اتخذه سوداكال بإقالة المدير التنفيذي للنادي د. مدثر خيري إلى جانب مراجعة سير عمل المجلس والقرارات الفردية التي تتخذ من فترة إلى أخرى، بالإضافة إلى الملف المالي..

وبحسب مصادر موثوقة لـ(الصيحة)، فإن بعض أعضاء مجلس المريخ قادوا خلال الساعات الماضية مبادرة لتقريب وجهات النظر والمحافظة على تماسك المجلس لحين تسليم النادي إلى جمعية عمومية وعملوا على إيجاد حلول توافقية تفضي لمواصلة المدير التنفيذي د. مدثر خيري لعمله بشكل طبيعي لجهة عدم صدور قرار من المجلس بإقالته مع الاتفاق على صيغة لاتخاذ القرارات تتمثل في عقد المجلس لاجتماعات دورية لمناقشة مختلف الملفات.. وبحسب مصادر موثوقة، فإن تأجيل الإجتماع للثلاثاء لم يمنع أعضاء مجلس المريخ من عقد لقاء تفاكري بالمكتب التنفيذي وبحث الملفات الساخنة لكن أعضاء المجلس رفضوا الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام عقب الجلسة المغلقة التي أنعقدت وأكدوا أن القرارات ستصدر بعد اجتماع الثلاثاء.