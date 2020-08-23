عاجل.. 16 ولاية سودانية لم تسجل حالات جديدة

الأحد 23 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (59) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الى (3) حالات وفاة ، و(16) حالة تعافي وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم وفقا لنتائج الفحوصات ليوم الخميس 29 غسطس 2020.



وبذلك يرتفع اجمالى العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة الى(12682) متضمنة (815) وفاة ، فيما بلغت جملة المتعافين (6482) متعافى.

وسجل التقرير الوبائي 16 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة ال 18 ولاية بالبلاد كما سجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (57) حالة، الشمالية (2) .

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وسجلت حالات التعافي حسب الولايات بالخرطوم (6)، الجزيرة (1) ، الشمالية (5) نهر النيل (4) .

وتشير الوزارة الى ان الفحص المعملى تم فى ثلاثة معامل حيث بلغت جملة العينات المفحوصة (623)، و بلغ عدد العينات الموجبة لاول مرة (59) بنسبة ايجابية بلغت 9.1٪

وتشير وزارة الصحة الاتحادية الى انها تعمل حسب البروتكول المحدث لحالات التعافي والخروج من العزل ، كما يعمل الفريق الاتحادي مع ادارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

وتنوه الوزارة الي ان من بين نتائج الفحص عينات مفحوصة في يوم 15 أغسطس 2020، (35) حالة اشتباه منها (13) موجبة، (63) عينات لمؤسسات إستراتيجية منها (8) موجبة، (499) لمسافرين منها (36) موجبة(13) اشتباه، (7) لمسافرين كلها سالبة

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري ) ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.