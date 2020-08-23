لهذا السبب .. نصيحة بشراء الذهب الآن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن انخفاض سعر الذهب خلال اليومين الماضيين كان نتيجة ارتفاع سعر الدولار والحرب الكلامية حول الانتخابات الأمريكية.
وأوضح، في حديث على شبكة قنوات dmc، أن “الذهب يتحرك ما بين ارتفاع وانخفاض خلال 10 دقائق طوال اليوم، في حيز ضيق، فبعد أن قفز فوق 1000 جنيه للغرام، وصل الآن حوالي 850 جنيها لغرام 21″، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف أن الانخفاض الحالي هو محاولات لجني الأرباح ممن اشتروا الذهب خلال الفترة الماضية، وطالما لم يتم علاج أسباب ارتفاع الذهب سيعاود الارتفاع مرة ثانية، ونصح الخبر المصريين بشراء الذهب في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الاتفاق بين المقبلين على الزواج أثناء شراء الذهب لم يعد بالغرام، ولكن بمبالغ مالية محددة بين الطرفين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا، وهذا يؤدي لتراجع أرباح التاجر والمصنع للذهب.
وتابع: “في ظل ارتفاع أسعار الذهب لم يعد بمقدور أهالي العروس طلب كميات كبيرة من الذهب، خاصة أن تكلفة صياغة الحلي والمجوهرات ارتفعت خلال الفترة الماضية”.
ولفت إلى أن من يريد الاستثمار في الذهب عليه استغلال تلك الفترة باعتبارها فترة مناسبة للاستثمار
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