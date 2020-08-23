مصدرو الماشية يؤكدون إستعدادهم لتوفير اللقاح وكواشف مناعة الماشية

الخليج 365 :

-أكد الأستاذ علي عوض الباري الناطق الرسمي باسم مصدري الماشية، مدير أعمال علي ترب أنهم كمصدرين مستعدون لتوفير اللقاح وكواشف المناعة لتفادي تأخير الصادر للمملكة العربية السعودية.

وقال في تصريح للوفد الإعلامي الزائر لولاية القضارف بشأن معوقات الصادر، إن مواشيه التي تبلغ ٣٠ ألف رأس من الضأن لها أكثر من ٥٥ يوما في محجر القضارف لم يتم تصديرها لتأخير المصل (الفاكسين ) والكواشف، منوها الى انه يصرف على أكل الماشية ٨ مليون جنيه في اليوم.

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واشتكي الباري من كثرة الرسوم المتعددة للصادر والمتمثلة في الديباجة، تحقين ضريبة، زكاة، محجر بيطري، ترحيل، محلية، قيمة مضافة.

وقال انهم مستعدون لدعم تأهيل وتطوير المعامل والمحجر بالولاية حتي ينساب الصادر ويعود لوضعه الطبيعي، منوهاً الي انه منذ إستئناف الصادر في مارس تراجع إنسياب الصادر من ٩٩ في المائة إلى ٩ في المائة، مشيرا إلي أن قيمة الخروف الواحد تبلغ ٥٠٠ ريال سعودي وأن رجوع البواخر تمثل خسارة للمصدرين والاقتصاد الوطني.

وحول حل مشاكل إرجاع الصادر أكد الباري أهمية توحيد العيارات والنسب في كشف مناعة الماشية في السودان والسعودية بجانب تكوين لجنة تسيرية لتقليل نسبة مناعة الماشية لأقل من ٣٠ في المائة.