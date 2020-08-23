الجزيرة : تنفيذ مشروع شرق النيل الإستثماري نوفمبر المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الأستاذ كمال الدين الصافي مدير مشروع شرق النيل الإستثماري بولاية الجزيرة التابع للشركة الزراعية الأفريقية (محجوب أولاد) وحكومة ولاية الجزيرة المفوضة من ملاك الأراضي عزم إدارته إنطلاقة العمل في تنفيذ المشروع شهر نوفمبر المقبل في مساحه 20 ألف فدان بكلفة 20 مليون دولار ليكتمل المشروع في مايو 2022م .

وأعلن الصافي لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة مصلحة الغابات بمدني الإجتماع الذي ضم ملاك أراضي المشروع بحضور الأستاذ عبد الرحيم محمد توم المدير المكلف لوزاره الإنتاج والموارد الاقتصاديه بولاية الجزيرة والمهندس عمر محمد الفكي مرزوق محافظ مشروع الجزيرة ودَ. عوض الحاج مدير الشركه الأفريقيه القطاع الأوسط وممثلي وزاره الري والأراضي والزراعة بمحليه مدني الكبرى ، عن خطة المشروع في المرحله الأولى تستهدف إقامة محالج للقطن ومعاصر للزيوت وإنتاج الأعلاف في المرحله الثانية مصانع للغزل ومسالخ وتجميع الألبان .

من جانبه وصف محافظ مشروع الجزيره المشروع بالمهم والإستراتيجي للإسهام في التنمية الزراعية والصناعية بولاية الجزيرة ، فيما أكد مدير عام وزاره الإنتاج مساندة وزارته للمشروع وأنه من المشاريع النموذجية التي بإمكانها تحقيق أهداف المجتمع في كافه المجالات الزراعية والتنموية .

وأكد مدير الشركة الزراعية الأفريقية جاهزية الشركة لتنفيذ المشروع وإقامة الصناعات التحويلية والإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية بمناطق المشروع .