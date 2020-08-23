إتحاد الكرة يعلن عن موعد انطلاقة الدوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ونظر الاجتماع التوسع اكثر في عمل كرة القدم للسيدات عبر ادراج التسجيلات في نظام انتقالات، والاهتمام بمشاريع كرة القدم النسائية للناشئين، ورأت اللجنة التنسيق لإنشاء مراكز جديدة للاعبات في سن 6 الى 16.وأمنت اللجنة على اعلان قائمة اول منتخب كرة قدم للسيدات عبر مؤتمر صحفي في الفترة المقبلة.وكان فريق الدفاع توج بالنسخة الاولى من البطولة بعد فوزه على التحدي بهدف في المباراة النهائية.

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