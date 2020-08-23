آبي أحمد في السودان خلال أيام… و”سد النهضة” على رأس الملفات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السودان خلال هذا الأسبوع، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف سد النهضة.

وقالت مصادر لـ”العين الإخبارية”، إن “رئيس الوزراء الإثيوبي سيعقد محادثات خلال الزيارة مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك”.

وأضافت أن “رئيس الوزراء أبلغهم رسميا خلال اتصال هاتفي برغبته في زيارة الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى لعقد محادثات مع مسؤولين بالبلاد”. المادة السابقة غضب واسع عقب غضب واسع عقب التحرش بالفنانة عائشة الجبل ومطالبات بسن تشريعات رادعة المقالة القادمة الجيش الإيراني يتوعد التحالف السعودي الأمريكي بالرد في أقصر وقت ممكن

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