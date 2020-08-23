الوساطة: الحلو يوافق الجلوس للتفاوض مع حميدتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مستشار رئيس حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، إن السلام بات قريبا جدا، مشيرا لتعهد رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت لتحقيق السلام في السودان.

مؤكدا خلال كلمة في احتفال بجوبا اليوم؛ ان رئيس حركة تحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو قد اجرى اتصالا بالوساطة اكد فيه عدم ممانعته الجلوس للتفاوض مع وفد الحكومة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو .

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