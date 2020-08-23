حكومة الوفاق: نتطلع أن يكون “للشقيقة مصر” دورا إيجابيا في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائب الرئيس السيد أحمد معيتيق، وعضوي المجلس السيد محمد عماري زايد والسيد أحمد حمزة، أكدوا فيه تطلع الحكومة لأن يكون لمصر دورا إيجابيا في ليبيا.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية.

وذكر بيان للحكومة أن المجلس “وجه الشكر لكل من جمهورية تركيا ودولة قطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الازمة الراهنة”.

وأضاف البيان “عبر المجلس الرئاسي عن تطلعه أن يكون للشقيقة مصر دورا إيجابيا خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام”.

​وأكد المجلس على أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، مشددا على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاء لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.

وأكد المجلس الرئاسي على “أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم”.

وشدد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم. وأكد على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون.

سبوتنيك