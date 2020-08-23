“أنصار الله” تتوعد التحالف الداعم للحكومة اليمنية بـ “الوجع الكبير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هددت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم السبت، بتنفيذ عمليات هجومية وصفتها بـ”الموجعة” ضد التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضدها.

القاهرة– سبوتنيك. وقال وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من “أنصار الله” بصنعاء، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حسب قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة: “جاهزون للانتقال إلى مرحلة الوجع الكبير بكل كفاءة واقتدار”.

وأضاف خلال زيارته مواقع عسكرية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية: “نحن الآن في المرحلة الرابعة من عمليات توازن الردع الاستراتيجية، وكلما صعد العدوان كانت خياراتنا كثيرة وجهوزيتنا عالية في ردعه”.

كما أكد اللواء العاطفي، أن قوات صنعاء “في مرحلة متطورة من مراحل الجهوزية المواكبة للتقنيات الحديثة القادرة على مواجهة تكنولوجيا العدوان وإفقادها تأثيراتها على قواتنا على المدى القريب والبعيد”.

وتوعد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ بصنعاء، بخيارات ترغم التحالف على إنهاء عملياته، قائلا: “دول تحالف العدوان هي من بدأت حربها على بلادنا، وإذا استمرت فنحن من سيتحكم بنهاية هذه الحرب”.