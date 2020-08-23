وقفات مع دكتور حمدوك في افاداته

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انتظر السودانيون ان يطل عليهم السيد رئيس الوزراء بعد أزمة تعديل الموازنة ومليونية جرد الحساب وماصاحبها من أحداث لكن الرجل تاخر على شعبه وحتى عندما تحدث نهار أمس الجمعة فانه قال ما لم يقنع الكثيرين ، وسنقف فى هذه المساحة مع بعض افاداته .

قال الدكتور :

نتوقع ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة ونعمل على مبادرات مجتمعية للحد من تأثير ذلك.

ونقول للرجل ما اكثر ما سمعنا منك ومن طاقمك هذه الوعود الجوفاء التى لم نر تحقق أى منها ، وفى هذا الأمر دعنا نسألك أين وعدكم ببرنامج توزيع السلع الاساسية على الناس بسعر التكلفة عبر الجمعيات التعاونية بواسطة لجان الاحياء (سلعتى) ، ونقول لحمدوك إترك الحديث فاننا سئمنا حديثكم كمسؤولين ونريد منكم العمل لا القول.

وقال حمدوك :

لا كبير على الثورة واذا طلب الشعب منا التنحي سنتنحى فوراً ، فنحن خدام هذا الشعب صانع الثورة العظيمة.

ونقول للدكتور حمدوك ان هذا الشعب الذى جاء بك وصنع هذا التغيير العظيم يريد منك ومن سلطتك ان تنفذوا ما وعدتموه به ، وإن وجدتم انفسكم لستم أهلا لتقديم الخدمة وعاجزين عن ذلك فانصرفوا وتنحوا وحدكم ولاتنتظروا منه ان يقول لكم ارحلوا.

ويقول الدكتور حمدوك :

أكتر حاجة مزعجاني وتخليني ما بنوم معاناة أهلنا من الأزمة الاقتصادية وشغّالين على معالجتها

ياريت نقدر نصدقك ، وياريت تقدر تعمل حاجة.

وقال حمدوك :

لم نتحدث عن رفع دعم وإنما تحدثنا عن ترشيده في البنزين والجازولين وسندعم باقي السلع ، ونحن بلد غني بموارده ولن نعيش على الهبات.

ونقول للسيد حمدوك ان الامر قد بلغ حدا يصعب تحمله ، وانت تتحدث عن ماتسميه ترشيدا للدعم وفى موضع آخر تتنبا بارتفاع كبير فى الأسعار فما الذى تريدنا ان نفعله ؟ انصبر عليك الى ان ننتهى ؟

وقال حمدوك :

رسالتي الى لجان المقاومة :

نحن في مركب واحدة، نطلع ونغرق مع بعض لايوجد منتصر او منهزم، المنتصر الوحيد هو الوطن، ارجو الا نغرق في خلافاتنا.

ونقول لحمدوك ان غالب لجان المقاومة خرجت تطالب بالاصلاح خوفا من انهيار الدولة وعليك ان تعى هذا جيدا وتنتبه له ، وعليك وحكومتك تجنيب المركب الغرق وتعمل مع الثوار من اجل انتصار الوطن .

وقال حمدوك :

الشراكة مع الجانب العسكري جنبت بلادنا الإنهيار، ونحتاج لتنمية وتطوير هذه الشراكة.

ولحمدوك نقول ان كثيرين رأوا فى الجانب المدنى ضعفا وهوانا وضعة واستسلاما للشق العسكرى وعليك ان توضح للناس لماذا هذه المواقف الضعيفة لكم أمام العسكر .

وقال حمدوك:

هنالك جهات تشتري الذهب بأكثر من 10٪ السعر العالمي لذلك إرتفاع أسعار الذهب والدولار عملية تخريب منظمة ، وتطلق هذه الجهات إشاعات أن الحكومة تشتري الدولار.

ونقول له انت الحاكم المطالب بالتصدى للتخريب وايقاف كل احد عند حده لا ان تشتكى لنا .

وقال حمدوك :

أهم إنجازات لجنة الطوارئ الإقتصادية “المحفظة” التي ستتولى عملية إستيراد كل السلع الأساسية للدولة وهي إنجاز كبير يسهم في رفع المعاناة عن كاهل الشعب.

ونقول ليتنا نرى جزءا ولو يسيرا مما تقول ياسيادتك.

وقال حمدوك:

أجزنا قوانين عديدة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين ولكن لم تطبق بعد نسبة لإرتباطها ببعض الجهات الأخرى التي تحوي بداخلها تحديات.

ونقول له هذا اقرار منك بعدم سيطرة حكومتك على مقاليد الامور وهذا هو الفشل.