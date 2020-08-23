تكدس شاحنات صادر الجلود..ينذر بكارثة بيئية في الجنينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

-ادت الاجراءات التي اتخذتها سلطات شرطة مكافحة التهريب في ولاية غرب دارفور الى تكدس شاحنات جلود الصادر لأكثر من ثلاثة اشهر مهددة المواطنين في محيط موقف الشاحنات داخل المدينة بكارثة بيئية خاصة الاطفال وكبار السن.

ابان التاجر ابراهيم حسب الله احد المصدرين للجلود ان نقل الجلود يبدا من الابيض و النهود مروراً بولايات شمال وجنوب ووسط دارفور انتهاءا بالجنينة في رحلة يدفع فيها المصدر للشاحنة الواحدة للسلطات 70000 جنيهاً كرسوم للعديد من المؤسسات الايرادية منها الجمارك والزكاة والضرائب والثروة الحيوانية وحوافز للرجل الشرطة

و اكد ان الاجراءات التي تتبع في هذه الرحلة قانونية وصحيحة إلا انهم تفاجئوا بقرار من شرطة مكافحة التهريب تمنع تحرك الشاحنات الى الجارة تشاد حيث مقصد الصادر

من جانبه ابان التاجر محمد عبدالله احمد عن المسئول من ادارة شأن الولاية حيث اصدر الوالي السابق قراراً باكمال اجراءات الشاحنات ولكنها منعت من شرطة المكافحة

وقال انهم قاموا بالاجراءات الصحيحة التي تدر بالاموال لخزينة الدولة في وقت لا احد يراقب عمليات التهريب الممنهجة للسلع الاستراتيجية

و قال ان عرقلة سير شاحنات الصادرهي نتيجة لوجود رموز النظام المباد في مواقع اتخاذ القرار داعيا الحكومة الى حل المشكلة التي تواجههم

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واشتكى ابراهيم محمد علي بان ايقاف هذه الشاحنات ادى الى حدوث خسائر كبيرة وفقدان لرؤوس اموال واكد ان الامطار ادت الى اتلاف ثلثي البضاعة التي حملت على الشاحنات وناشد السلطات لإتخاذ قراراً يقي التجار اتلاف الثلثين الاخرين

وكان اسماعيل عمر احمد دبوك وكيل تجار الجلود في الولاية قد اشار الى ان عمليات صادر الجلود تتم عبر الاجراءات القانونية كما انها تصل الولاية بمنفسيتو ضريبي الى الجنينة توطئة لإكمال الاجراءات الجمركية الخاصة بالصادر مبينا ان رؤوس الاموال التي تستخدم في صادر الجلود تعود بالكثير من المنافع على اقتصادية البلاد عن طريق استيراد البضائع التي تدخل الجمارك وتدر اموالا لخزينة الدولة

وشكا سائقو المركبات من دولة تشاد من التضرر الذي واجههم جراء حجز المركبات لمدة ثلاثة اشهر بعد دخولهم للاراضي السودانية بصورة قانونية وسداد الرسوم المقررة في هذه الحالات

وابان المواطن عبدالعزيز دودة محمد ان ابقاء المركبات في الجوار ادى الى توالد الذباب بصورة كبيرة بعد هطول الامطار واتلاف الجلود وتسبب ذلك الى ظهور الاسهالات والالتهابات وسط الاطفال وخلق بيئة لا تصلح للعيش الآدمي ونادى حكومة الولاية الى تحويلها الى خارج المناطق السكنية

هذا وقد تابعت وكالة الانباء (سونا) الامر مع السلطات في شرطة مكافحة التهريب دون ان تحصل على أي تصريحات رسمية في الوقت الذي وعد مسئول بارز فيها بالرد على الاسئلة وما اثاره اصحاب الجلود والشاحنات .

وتشير سونا الى ان الاستاذ محمد عبدالله الدومة والي غرب دارفور قد تناول القضية من خلال لقاءاته مع مدير قوات الشرطة ومدير شرطة مكافحة التهريب والمتضررين من تجار صادر الجلود ولم يصدر أي تصريحات عن نتائج هذه اللقاءات ومن المتوقع ان يلتقي وفد من تجار صادر الجلود في غرب دارفور المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة لوضع الحلول لهذه المشكلة