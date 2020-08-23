شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
دخل المنتخب التنزاني، في خطة إعداد منتخب السودان الأول لكرة القدم “صقور الجديان”، التي وضعها المدير الفني الفرنسي هوبير فيلود، وأطلع عليه السبت رئيس اتحاد الكرة السوداني، الدكتور كمال شداد.
وقدم المدير الفني فيلود، برنامج إعداد لشهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول المقبلين، لتعويض فقدان مباريات الدوري الممتاز، الذي أصبح مصيره غامضا بعد إيقافه بقرار وزارة الشباب والرياضة الاتحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب السودان يواجه تنزانيا استعدادا لغانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.