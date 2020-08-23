منتخب السودان يواجه تنزانيا استعدادا لغانا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دخل المنتخب التنزاني، في خطة إعداد منتخب السودان الأول لكرة القدم “صقور الجديان”، التي وضعها المدير الفني الفرنسي هوبير فيلود، وأطلع عليه السبت رئيس اتحاد الكرة السوداني، الدكتور كمال شداد.

وقدم المدير الفني فيلود، برنامج إعداد لشهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول المقبلين، لتعويض فقدان مباريات الدوري الممتاز، الذي أصبح مصيره غامضا بعد إيقافه بقرار وزارة الشباب والرياضة الاتحادية.