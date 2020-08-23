بالاسماء..بدء اضراب البنوك الحكومية الـ(12) إعتبارا من اليوم الأحد

الخليج 365 :

يدخل بنك الأسرة إعتبارا من اليوم الأحد في إضراب شامل عن العمل ضمن حملة جماعية قوامها (12) بنك حكومي تنفذ اضرابا متفاوتا في التوقيت بحر هذا الاسبوع لحين الاستجابة لمطالبهم بتعديل الهياكل والمخصصات للمصارف الحكومية وملء الفراغ الاداري فيها .

وتشمل البنوك (التنمية الصناعي ـ المزارع التجاري ــ البلد ـ الزراعي السوداني ـ العمال الوطني ـ الأسرة ـ المزارع التجاري ــ الثروة الحيوانية ـ الإدخار ـ النيلين ـ السعودي السوداني .

في الوقت الذي ينفذ فيه أكثر من (182) من المفصولين تعسفيا لبنك الادخار والتنمية الاجتماعية وقفة احتجاجية غدا الأحد أيضا أمام مباني البنك بالخرطوم احتجاجا على ما ما أسموه بمماطلة المدير العام المشرف على مصرف الادخار في تنفيذ القرار الوزاري باعادة المفصولين تعسفيا من الخدمة منذ العام 1989 وحتى ديسمبر 2018 واعادتهم للخدمة وتسوية معاشاتهم