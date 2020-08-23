صلاح مناع : نحتاج (295) مليون دولار لصيانة وزيادة إنتاج حقول...

الخليج 365 :

كتب صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد؛ في توتير”عطاء استيراد المشتقات البترولية يوفر اكثر من 100 مليون دولار فرق أسعار للعام الواحد غير الأرضيات الخاصة بالبواخر نتيجة تاخير الدفع التي تكلف السودان اكثر من 40 مليون دولار ما جملته 140 مليون دولار كانت تذهب إلى جيوب واجهات المؤتمر الوطني المحلول”

واضاف “حقول البترول المنتجة تحتاج الي ٢٩٥ مليون دولار للصيانة لزيادة لإنتاج الي ٩٠ ٪ من الاستهلاك الكلي ونحن نستورد ماقيمته ٢ مليار دولار في العام يحب ان تكون الخطوة الأولي المالية والطاقة تجهيز وإعلان عطاء عالمي من اجل صيانة الآبار ورفع الإنتاج”