في إرتفاع تأريخي..الدولار يتخطى حاجز 190 جنيهاً بالموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تراوحت اسعار الدولار ، مابين ١٩٠ الى ١٩٢ جنيه لحركتي البيع والشراء، وقال متعاملون ل(السوداني) إن اسعار الدولار ماتزال في حدود ١٩٠ جنيه ولم يبلغ سعر ال (٢٠٠)جنيه، وذكر البعض أن معدل الطلب على الدولار انخفض امس، مما ادى لتراجع في السعر.

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