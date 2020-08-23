شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، صلاح مناع، عن طرح اللجنة الاقتصادية عطاءً عالمياً لتوريد مشتقات بترولية عبر محفظة تمويل السلع الاستراتيجية لمدة 7 أشهر ما قيمته مليار دولار، مشيراً إلى أنه الأول منذ عشرات السنين، وتم بشفافية كاملة.

‏وأعلن مناع في منشور على حسابه في موقع (فيسبوك)، عن توجيه اللجنة الاقتصادية بإنشاء قوة خاصة ومحكمة ونيابة للمخالفات الخاصة بالتهريب وتجارة العملة والذهب والسلع الاستراتيجية تبدأ خلال هذا الأسبوع بالإضافة إلى تطبيق قانون حيازة العملات الأجنبية والذهب بعقوبات تصل إلى حد المصادرة، وأشار مناع الى أن ‏حقول البترول المنتجة تحتاج الى ٢٩٥ مليون دولار للصيانة لزيادة لإنتاج الى 90% من الاستهلاك الكلي، مُضيفاً: “نحن نستورد ما قيمته 2 مليار دولار في العام، يجب أن تكون الخطوة الأولى للمالية والطاقة تجهيز وإعلان عطاء عالمي من أجل صيانة الآبار ورفع الإنتاج”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرح عطاء بمليار دولار لتوريد مشتقات بترولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.