حملات مداهمة وتفتيش في بورتسودان

نفذت القوات المشتركة بمدينة بورتسودان ولاية البحر الأحمر، حملات مداهمة وتفتيش شملت عدداً من مناطق الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وشارك في الحملة تيم قادم من الخرطوم يحمل أجهزة ومعدات متطورة للكشف عن الأسلحة والذخائر، بجانب وحدة الكلاب البوليسية بالشرطة وتيم قادم من الخرطوم.
وطبقاً لبيان صادر عن شرطة ولاية البحر الأحمر، ستعمل القوات على مداهمة أي موقع بالمدينة وردت معلومات عن وجود أسلحة أو ذخائر به أو أي أشياء أخرى مخالفة للقانون.
وبحسب صحيفة المواكب، أكدت الاستخبارات العسكرية، هدوء الأحوال بمدينة بورتسودان، إلى جانب تقييم الأوضاع باستمرار والعمل على مخاطبة جذور المشكلة منعاً للتكرار الأحداث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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