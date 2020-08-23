غرفة البصات: توقف السفر بسبب الوقود إشاعة مُغرضة

نفى نائب رئيس الغُرفة القومية لأصحاب البصات السفرية بالسودان مُعَمَّر عبدالحميد ما يتداول من أخبار عن توقف البصات في الأيام المقبلة بسبب عدم توفر الوقود من قبل وزارة الطاقة للبصات وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا .
ووصف عبدالحميد في تصريح بحسب صحيفة السوداني، الحديث عن التوقف بالإشاعات المُغرضة ، ونوه إلى أن إدارات البترول بكافة ولايات السودان تعمل على توفير الوقود التجاري للبصات حسب الإتفاق، مؤكداً استئناف سفر البصات للولاية الشمالية منذ انتهاء فترة الحظر، مُشيراً إلى سعي الغرفة لتطوير القطاع وتحسين وجودة الخدمات للمسافرين داخل البصات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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