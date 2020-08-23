طلقة رصاص طائشة تصيب طفلا ووفاته

استقبلت مشرحة ام درمان جثة طفل في التاسعة من العمر وذلك على اثر اصابته بطلق ناري في الرأس فشلت معها كل محاولات اسعافه ليتوفى الى رحمة مولاه، قامت على اثرها الشرطة بزيارة مكان الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية وتدوين بلاغ تحت المادة “51” اجراءات.

وشرع افراد المباحث بحسب صحيفة الدار في التحري حول اماكن الافراح القريبة من منزل الاسرة بامبدة دار السلام، كما تسلمت اسرته الجثمان بعد قيام الطبيب الشرعي بتشريح الجثة وتحديد اسباب الوفاة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)