مبشراً الشعب السوداني.. حمدوك: إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب قريباً

أشار رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في خطابه للشعب السوداني بمناسبة مرور عام على توليه منصب رئيس الوزراء أمس السبت، أشار إلى إستعادة موقع السودان في الأسرة الدولية، وقال إن الشعب السوداني لم يكن داعماً للإرهاب، وتابع: “الإرهاب هو عمل النظام البائد”.
وبشر حمدوك الشعب السوداني بحسب صحيفة المواكب، بإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب قريباً، وقال: “قطعنا خطوات كبيرة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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