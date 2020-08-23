اليوم محاكمة علي عثمان محمد طه

يمثل اليوم امام محكمة الفساد النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه ومدير احدى المنظمات والمدير المالي وذلك على اثر البلاغ المفتوح في مواجهة علي عثمان واحدى المنظمات ممثلا في مديرها والمدير المالي.

وذلك على اثر البلاغ المفتوح في نيابة الفساد حول تجاوزات مالية وكانت النيابة قد اكملت تحرياتها في البلاغ ووجهت الاتهام بحسب صحيفة الدار، للمتهمين الثلاثة وبعد اكتمال كافة التحريات حول البلاغ الى المحكمة للبدء في اولى الجلسات وسماع افادات المتحري في البلاغ وذلك بمحكمة الامتداد بالخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)