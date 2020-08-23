اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اليوم محاكمة علي عثمان محمد طه

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

يمثل اليوم امام محكمة الفساد النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه ومدير احدى المنظمات والمدير المالي وذلك على اثر البلاغ المفتوح في مواجهة علي عثمان واحدى المنظمات ممثلا في مديرها والمدير المالي.

 

وذلك على اثر البلاغ المفتوح في نيابة الفساد حول تجاوزات مالية وكانت النيابة قد اكملت تحرياتها في البلاغ ووجهت الاتهام بحسب صحيفة الدار، للمتهمين الثلاثة وبعد اكتمال كافة التحريات حول البلاغ الى المحكمة للبدء في اولى الجلسات وسماع افادات المتحري في البلاغ وذلك بمحكمة الامتداد بالخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم محاكمة علي عثمان محمد طه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا