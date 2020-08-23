يمثل اليوم امام محكمة الفساد النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه ومدير احدى المنظمات والمدير المالي وذلك على اثر البلاغ المفتوح في مواجهة علي عثمان واحدى المنظمات ممثلا في مديرها والمدير المالي.
وذلك على اثر البلاغ المفتوح في نيابة الفساد حول تجاوزات مالية وكانت النيابة قد اكملت تحرياتها في البلاغ ووجهت الاتهام بحسب صحيفة الدار، للمتهمين الثلاثة وبعد اكتمال كافة التحريات حول البلاغ الى المحكمة للبدء في اولى الجلسات وسماع افادات المتحري في البلاغ وذلك بمحكمة الامتداد بالخرطوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم محاكمة علي عثمان محمد طه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.