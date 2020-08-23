إغلاق المتحف القومي الشهر المقبل

كشف مصدر عن قرار بإغلاق المتحف القومي، لمدة عامين بداية الشهر المقبل، لغرض الصيانة والتأهيل وتطوير العرض بصالات المتحف. وأوضح المصدر أن المتحف ستجرى صيانته بدعم من منظمة إيطالية وتحت إشراف اليونسكو، بتكلفة تقدر بمليون يورو. Advertisements وفي ذات السياق أشار المصدر بحسب صحيفة المواكب، إلى توقف عرض الذهب بالمتحف منذ عام 1990م نسبة لتعرضه للسرقة وضعف وسائل العرض للجمهور، واستبشر خيراً بصيانة المتحف وإنشاء مركز المعلومات داخل المتحف القومي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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