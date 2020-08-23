حمّل رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الأحزاب السياسية مسؤولية إضعاف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، واتهم مناوي في تغريدة على حسابه بـ(تويتر) أمس السبت، الأحزاب السياسية باختطاف الثورة، حيث حمّلت قوى الحرية والتغيير مسؤولية اختطافها.
وقال مناوي بحسب صحيفة المواكب: “الآن تهرب منها قبل الوصول إلى الشاطئ وتسعى جاهدة ليكون حمدوك وحده الضحية”. وأضاف: “هذا الخلل يجب أن تتحمله الأحزاب السياسية لتضاف إلى إرشيفها المشخبط أصلاً”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي يحمّل الأحزاب مسؤولية إضعاف “حمدوك” واختطاف الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.