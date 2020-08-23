مناوي يحمّل الأحزاب مسؤولية إضعاف “حمدوك” واختطاف الثورة

حمّل رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الأحزاب السياسية مسؤولية إضعاف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، واتهم مناوي في تغريدة على حسابه بـ(تويتر) أمس السبت، الأحزاب السياسية باختطاف الثورة، حيث حمّلت قوى الحرية والتغيير مسؤولية اختطافها.

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وقال مناوي بحسب صحيفة المواكب: “الآن تهرب منها قبل الوصول إلى الشاطئ وتسعى جاهدة ليكون حمدوك وحده الضحية”. وأضاف: “هذا الخلل يجب أن تتحمله الأحزاب السياسية لتضاف إلى إرشيفها المشخبط أصلاً”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)