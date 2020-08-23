تدهور الحالة الصحية لحرم الرئيس المخلوع وحجزها بمستشفى البراحة

أكد مصدر مطلع ان وداد بابكر حرم الرئيس المخلوع عمر البشير قد تم نقلها قبل ايام الى مستشفى البراحة بشمبات وسط تحفظات أمنية مكثفة من قبل السلطات الامنية.

وتفيد ذات المصادر ان وداد تعاني من امراض عديدة وتم حجزها بالعناية المركزة وسط رعاية صحية نظرا لتدهور حالتها الصحية في الايام الاخيرة، حيث ثبت بحسب صحيفة الدار، ان حرم الرئيس المخلوع متأثرة نفسياً بالحظر المفروض عليها فضلا عن الاعتقالات الاخيرة والتحقيق معها في الاتهامات المنسوبة اليها من قبل السلطات الامنية المختصة والتي تفرض رقابة على وداد بابكر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)