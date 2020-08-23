عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 23 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

تحطم طائرة شحن بعد إقلاعها من مطار جوبا

استقبال مساعدات طبية تركية لمجابهة كورونا

الاتحادي الاصل :الحديث حول التطبيع مع اسرائيل عبث

جبريل يؤكد توقيع السلام في موعده

الصيحة

في تحقيق لـ(الصيحة).. عقبات تواجه استئناف الجامعات

(21) متهماً في قضية متضرري حرب الخليج

(الثورية) تطالب بحل مجلس (الحرية والتغيير)

الجريدة

حمدوك: سنتعاون مع الجنائية لمحاكمة من أجرموا في حق السودانيين

اللجنة التسييرية ترفض اعتداء المواطنين على عمال الكهرباء وتطالب بقانون للحماية

صديق يوسف: هذه هي مطالبنا وليبحثوا عن ما تريده الثورة المضادة

المواكب

حمدوك: سنتعاون مع (الجنائية) واستعادة الشركات الأمنية أولوية

مكتب رئيس الوزراء يحقق حول اتهام كبير المستشارين بالفساد

حملات مداهمة وتفتيش استهدفت أماكن أحداث العنف في بورتسودان

السوداني الدولية

في ندوة (السوداني الدولية): دعوة لمؤتمر قومي ومشروع وطني

حمدوك: تحقيق السلام بات في المتناول

رئيس الوزراء يعلن قرب التوصل لاتفاق مع الجبهة الثورية

خبير التحكيم الدولي معاذ تنقو حلايب سودانية وهذه هي دفوعاتنا (…)

أخبار اليوم

السفير الإماراتي يكتب مقالاً مهماً لـ«أخبار اليوم» حول قضية الساعة.

الصادق المهدي ينفي وصفه لمعاهدة السلام بين الامارات واسرائيل بالمؤامرة.

صديق يوسف ينفي مطالبة الشيوعيين باسقاط الحكومة ويؤكد رفضهم للتطبيع.

«اخبار اليوم» تنشر تفاصيل خطاب حمدوك بمناسبة مرور عام علي توليه رئاسة الوزارة للفترة الانتقالية.

تقارير اعلامية تتحدث عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الامريكي للسودان ضمن جولة للمنطقة تشمل الامارات

واسرائيل.

الوطن

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الشيوعي :لاندعو لإسقاط الحكومة ونرفض التطبيع

الصاغة: جهات حكومية تضارب في الذهب

طائرة مساعدات تركية تصل الخرطوم

سقوط وتحطم طائرة مروحية بجوبا

السوداني

حمدوك: قوى التغيير تعاني استقطاباً حاداً وسنستلم الشركات الأمنية

زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي للخرطوم خلال أيام

هروب (12) متهماً من حراسة قسم شرطة * انخفاض الرحلات البرية لمصر بنسبة (25%)

حمدوك: بدأنا خطوات حول ولاية المالية على الشركات الأمنية

(حميدتي) يلتقي المبعوث القطري الخاص

رئيس الوزراء: الحكومة على أتمّ الاستعداد للتعامُل مع “الجنائية” وتسليم المطلوبين

حمدوك: المخلوع تمّت محاكمته في قضايا وما زال يُواجه أخرى

لجنة لتقنين البلاغات قبل إحالتها للمحاكم

(الاستئناف) تؤيد قرار المحكمة في قضية مقتل الشهيد حنفي

النيل الدولية

حمدوك: انجزنا خطوات كبيرة لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

الجبهة الثورية والحرية والتغيير يتفقان على مبدأ الإصلاح

الجنيه السوداني يواصل رحلة الهبوط القوي أمام العملات الأجنبية

الزكاة ترصد 120 مليار جنيه لكوارث الخريف وتستعد لإرسال قافلة لكاودا

اجازة اللائحة واختيار الضباط الثلاثة باللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين

آخر لحظة

التراجع عن تعيين سفير بسبب الانتماء لـ (الوطني)

الأمة : البلاد تعيش حالة شلل تام

البدوي يكذب تحقيق الحكومة حول (الفاخر)

الصاغة: الجهات المضاربة في الذهب (حكومية)

الشيوعي: لا ندعو لإسقاط الحكومة ونرفض التطبيع

صوت الأمة

الأمة القومي يكون لجنة لدراسة الأوضاع بالولايات

وزير المالية السابق يلوح بكشف تفاصيل عقد الفاخر

تحطم طائرة شحن بعد إقلاعها من جوبا ووفاة جمع ركابها

القوات المسلحة

حمدوك : للقوات المسلحة تاريخ ناصع في انحيازها لشعبها في كل الثورات

حملات مداهمة وتفتيش لمناطق الأحداث الأخيرة ببورتسودان

وفيات وانهيار كامل وجزئي لعدد من المنازل بالكاملين

دمج مقترحات الدول الثلاث بمفاوضات سد النهضة في ورقة واحدة

الدار

تدهور الحالة الصحية لوداد بابكر ونقلها للعناية المكثفة

اليوم محاكمة علي عثمان محمد طه بمحكمة الفساد

الحزب الشيوعي: لا ندعو لإسقاط الحكومة ونرفض التطبيع

القصة الخطيرة لاتهام ابن (الجيران) بالاعتداء على طفلة

سفير الإمارات بالخرطوم يكتب مقالاً هاماً حول العلاقة مع إسرائيل

اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان الأحياء

الانتباهة

ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺣﻤﺪﻭﻙ: ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﻤﺪﻭﻙ ﻳﻄﺮﺡ ‏( ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‏) ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻭﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ

ﺗﺤﻄﻢ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﻼﻋﻬﺎ ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺭ ﺟﻮﺑﺎ

ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻳﺘﺒﺮﺃ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻔﺒﺮﻙ ﺑﺈﺳﻤﻪ ﺩﻋﺎ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ