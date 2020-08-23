السودان يطرح عطاء عالمي لتوريد مشتقات بترولية لمدة ٧ اشهر بقيمة مليار دولار

قال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع وعضو اللجنة الاقتصادية ((طرحت اللجنة الاقتصادية عبر المحفظة الخاصة بالسلع الاستراتيجية عطاء عالمي لتوريد مشتقات بترولية لمدة ٧ اشهر ما قيمته مليار دولار، الأول منذ عشرات السنين بشفافية كاملة اشاد بها الجميع وهي خطوة في الاتجاه الصحيح).

وأضاف مناع في تغريدات على تويتر فجر الأحد بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (اللجنة الاقتصادية اجرت تعديل في منشور بنك السودان الأخير الخاص بالذهب في اجتماع يوم ١٩ اغسطس بان دولار عائدات صادر الذهب فقط لاستيراد السلع الاستراتيجية بترول قمح دواء وسوف يصدر المنشور اليوم).

وبحسب موقع وزارة الطاقة والتعدين تم طرح العطاء كما يلي:-

(رقم العطاء:#94

مقدمة:يـــــــرغب الســــــــيد/ وكيل وزارة الطاقة والتعدين في الحصول علي عروض من جهات متخصصة في مجال إستيراد وتصدير المـــــــــنتجات البتــــــــــرولية وذلك لتـــوريد مشتقات بترولية بالدفع المباشر أو الدفع الآجل أو الإثنين معاً لفترة ستة أشهر (1-اكتوبر2020 ــــ 31-مارس2021) وذلك حسب الشروط والمواصفات المذكورة في كراسة العطاء وملحقاتها

النشاط:

تاريخ النشر:2020-08-05 12:00:00

تاريخ الإغلاق:2020-09-20 15:00:00

علي الجهات الراغبة في التقديم لهذه المناقصة الحصول علي كراسة طلب العروض من الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط الطابق الثالث مكتب رقم (321) بمقر وزارة الطاقة والتعدين بالعمارات شارع (61) وذلك بعد دفع مبلغ 5 ألف دولار نقداً غير مستردة عبارة عن رسوم إستلام الكراسة.

*علي مقدمي العروض الإلتزام بتقديم ما يلي :-

1- شهادة تسجيل الشركة .

2- عقد التأسيس (النظام الأساسى بمافيه أسماء الملاك).

3- لأسماء الأعمال (شهادة التسجيل وشهادة المصدرين و الموردين)

4. إذا كانت الشركة مسجلة خارج السودان يجب توثيق شهادات الشركة والتفويض بالسفارة السودانية بالدولة المعنية ومن ثم توثيق التفويض من وزارة الخارجية السودانية .

5- Proof of Funding or Credit Line من بنك معتمد

6.إرفاق ميزانيات مراجعة معتمدة لثلاث سنوات .

7.الخبرات السابقة فى مجال تصدير وإستيراد المنتجات البترولية .

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8.للشركات الحق في التقديم لتوريد نوع واحد من المنتجات البترولية أو أكثر ، كما يحق لها التقديم لكل الكميات أو جزء منها .

9.علي الشركات الاجنبية العاملة في السودان التقديم عبر وكلائها الموجودين بالسودان وإستيفاء الشروط الواردة في الفقرات أعلاه .

10.في حالة الإستيراد بالدفع الآجل يتم سداد 2% من قيمة أول شحنة كضمان حسن تنفيذ قبل توقيع الإتفاقية .

11.الإلتزام بتنفيذ التوريدات المطلوبة حسب ما تم عليه الإتفاق من حيث الكميات وتواريخ التسليم والأسعار .

12.لوزارة الطاقة والتعدين الحق في تعديل زمن إستلام المنتجات خلال الشهر المعين وذلك بعد إخطار المورد قبل وقت كافي من تاريخ توريد الشحنة محل التعديل .

13.يتم تقديم الأسعار بالدولار الأمريكي .

14.يلتزم من ترسو عليه المناقصة بسداد رسوم التوثيق للجهات المختصة .

15.يتم تقديم العروض بعد وضعها في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر موضحاً عليها (عطاء توريد مشتقات بترولية) وتودع بالصندوق المخصص لها بمكتب السيد/ مدير عام الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط وفق العنوان الموضح أعلاه .

16.آخر يوم لتقديم العروض هو يوم 20/09/2020م الساعة 15:00 بتوقيت السودان المحلي .

للتواصل:

تلفون: +249 – 0187017298 من الأحد إلى الخميس 8:00 – 15:00

Email: [email protected] – [email protected] – [email protected]).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)